Поклейка стен двумя видами обоев фото: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

93 фото вариантов дизайна для зала и спальни

Стены занимают около половины всей отделываемой площади, и поэтому на них делается основной акцент. В современной дизайне такой интересный вариант как поклейка обоев двух видов сейчас стал основным трендом моды и активно используется во многих как жилых помещениях, так и в общественных учреждениях. Какие идеи можно взять на заметку, совместив разные обои и обклеив ими стены:

Интерьер стен и комбинирование обоев

Надо заметить, что комбинирование обоев двух видов - это не модное ноу-хау дизайнеров. Такое решение в оформление стен двумя цветами можно встретить еще в старых дворцах XVIII века. Интересный дизайн стен с эффектом комбинирования решает разные задачи:

Эстетический вариант оформления интерьера;

Функциональный акцент двумя различными цветами и рисунками, позволяющий, к примеру, решить способ освещения помещения.

Комбинирование обоев - сейчас очень модный и интересный способ дизайна интерьера, для которого есть ряд причин:

Благодаря этому обои визуально изменяют пропорции помещения;

Этот интересный способ позволяет скрыть недостатки проекта помещения;

Обоями двух видов можно поделить площадь на практично используемые зоны;

Таким образом, обои фокусируют внимание на основном дизайне рисунка или изюминке в оформлении комнат.

Помещения, где использована поклейка обоев двух видов, фото можно увидеть в сети и визуально смоделировать на своем пространстве. Благодаря широкому ассортименту выпускаемых обоев определить способ сочетания одной палитры с другой не составит труда даже неопытному человеку. Более того, современные производители специально выпускают линейки продукции определенной фактуры и гаммы для их дальнейшего сочетания, чтобы вы могли легко их совместить. Такой вариант как поклейка стен обоями двух видов - интересный и не особо трудоемкий. Для этого лишь нужно пользоваться двумя видами обоев для стен из одной коллекции. А так для удобства существуют каталоги поклейки обоев двух видов, что еще больше облегчает вариант подобрать интересный способ сочетания обоев для стен. Какие бывают сочетания:

Как правильно наклеить обои двух видов?

Наличием правил нельзя пренебрегать в комбинировании материалов, используемых для стен, дабы не вышел обратный эффект. Для этого нужно знать:

Можно наклеить обои с рисунком в виде вертикальных полос и таким образом увеличить высоту потолка;

Обоями с горизонтальными полосами легко увеличить объем, но сделать визуально ниже уровень потолков;

Крупные фактуры идеально подойдут в дизайне больших площадей;

Маленькие фактуры отлично обыграют интерьер меньших по объему пространств;

Если пользоваться обоями двух видов из разных коллекций, то нужно обратить внимание на их толщину;

Выбирая разные цвета для комбинирования, необходимо быть уверенным в их сочетании.

Если все же вы столкнулись с трудностями, то можно обратиться к профессионалам в дизайне интерьеров. Благо разных фирм на рынке, готовых помочь в дизайне, хватает. Они с легкостью сделают 3D-дизайн, предложат различные варианты комбинирования и дадут свои рекомендации. Идеи, как обклеить стены:

Немного о делении помещения на зоны

Как уже говорилось, комбинирование позволит разделить помещение на разные функциональные зоны, благодаря различию цветов и фактур, и гармонично их совместить. Таким образом, можно выделить рабочую или игровую зону в детской, подчеркнув акцент на способе использования пространства.

Чередуя полотна при поклейки обоев двух видов, можно добиться контрастности стен. А если поклеить обои двух видов горизонтально с разным обилием цвета и полос, то удастся создать динамичность в интерьере.

Приверженцы классического стиля в дизайне для горизонтального деления стен могут воспользоваться бордюрами. При этом темные обои стоит клеить снизу, если стены не высокие, и диаметрально противоположно, если комнаты имеют высокие стены. Какие обои можно выбрать:

Можно выделить несколько основных видов поклейки обоев двух видов:

Совмещение разных обоев на одной или смежных стенах или так называемое вертикальное планирование;

Комбинирование разными обоями стен и потолков помещения или так называемое горизонтальное планирование;

Лоскутное комбинирование - когда стены обыгрываются квадратами-вставками из разных фактур;

А так же обычные вставки, в виде фотообоев, картин из обоев, различные декоративные вставки.

Вкус - это дар, пришедший с годами

Мы все разные от рождения, у всех разные предпочтения и взгляды на вещи в жизни. Бывает не удивительно, когда не всем дается вкус сочетания цветов и фактур. Это не страшно, просто некоторым действительно трудно это сделать. Надо так же помнить, что наличие этого тонкого вкуса, способного дирижировать на грани цветами обоев двух или более видов, порой на первый взгляд не сочетаемых, дается с жизненным опытом. В таких моментах, как мы говорили, могут помочь профессионалы, но все же если вы желаете воплотить свои фантазии собственными руками, то начать нужно с планирования. Необходимо продумать, где надо сделать акцент, к примеру, в зале, а в какой зоне скрыть недостатки. Яркие и броские цвета, конечно, будут привлекать внимание, выделяя себя на фоне более бледных или однотонных обоев. И это есть одно из правил, когда вы решили обыграть одну стену в зале ярко салатового или фиолетового цвета, то необходимо помнить, что эту палитру надо разбавить спокойными тонами.

Как правило, белый и бежевый цвет отлично подходит, чтобы обыграть все цвета и красиво обклеить стенки.

Если самый трудный и творческий этап подбора обоев позади, то можно приступать к поклейке разных обоев в интерьере комнат. Чтобы поклеить обои двух видов, используется стандартная технология. Поверхность стен подготавливается путем предварительного выравнивания, обработки грунтовкой, очищается от пыли и грязи. Если имеется какой-то материал на поверхности стен, будь то краска или старые обои, то они удаляются. Делается раскройка полотен по высоте стен плюс десять сантиметров. Строго по инструкции указанной на упаковке товара готовится клеевая смесь. Обязательно обратите внимание, что производители предлагают использовать специальные клеи для определённых типов обоев.

Далее начинается сам процесс поклейки и преображение комнаты. Как правило, поклейка начинается от окна. Намазывают клей на раскроенное полотно и накладывают обои, стыкуя их между собой. Обязательно разгладив каждый элемент, срезают излишки у плинтусов.

Нестандартное сочетание, игра цветов и просто творчество

Как мы уже поняли, скомбинировать разные обои можно всевозможными стилями, от классических вариантов до ар-деко. Главное, чтобы все было со вкусом и гармонировало между собой, в том числе и с мебелью в спальне, кухне или любом другом помещении.

Интересный способ подойти к дизайну интерьера можно, используя обои с узорами. Фактуру узоров можно встретить различную от классических орнаментов до строго геометрических форм. Такой вариант обоев в зале отлично сочетается с однотонными моделями.

Натуральный эффект комнате придадут обои с изображением дерева или камня, красиво гармонирующего с установленной перед такой стеной флористической композицией. Геометрические фактуры красиво дополнят абстрактные композиции комнат.

Определяясь с обоями для оклейки в зале, надо учесть несколько факторов: площадь, освещенность и стиль комнаты. Для теплой уютной атмосферы в зале клеят мягкие цвета: белый, бежевый персиковый, голубой, светло-зеленый.

Эффект расслабления придадут цвета: голубой, серый, светло-фиолетовый. В то время как эффект воздушности в зале придадут цвета обоев с переливами в бежевом и песочном оттенке.

Сейчас популярны и модны объемные обои с рельефной фактурой. Такие обои есть как готовые для поклейки, так и приспособленные под покраску стен и в том числе потолков. Они позволяют подойти к дизайну интерьера комплексно. Среди изображений на таких обоях распространенными остаются абстрактные нотки, цветы и орнаменты. Так клеят обои по нестандартной схеме:

Классические и геометрические комбинации в одной комнате желательно использовать точечными фактурами. Флористические обои на одной стене прекрасно дополнят декоративные штрихи другой. Ну а рельефные обои одной поверхности лучше гармонируют в сочетании с гладкими поверхностями.

Для обоев двух видов в зале, кухне или спальне можно использовать массу дизайнерских решений, ведь это универсальная комната приема гостей и семейных вечеров.

Поэтому можно поклеить в зале два вида покрытий на основе бумаги, винила, флизелина или даже ткани. Данный вид комбинирования создаст эффект роскоши и богатства в зале. Такой вариант требует аккуратности в выборе цветов и фактур, а так же потребует больше времени на воплощение такой идеи в жизнь. При выборе обоев разного типа для поклейки в зале надо не забыть использовать клеи для обоев разных типов. Или приобрести универсальную модель, все же заранее проконсультировавшись со специалистом в магазине.

Надо заметить, что при комбинировании обычных обоев с текстильными, возникает сложность при их поклейке. Когда используются в зале два вида обоев, нужно заранее знать, что из-за дизайна фактуры текстильного полотна и тонкости обычных моделей вам не удастся сделать незаметные стыки. Однако интересный и эффективный выход из этого положения можно найти благодаря использованию бордюров и молдингов. Так клеят обои по нестандартной схеме:

Гармония - это уют в душе

Основная цель такого комбинирования и вообще обустройства интерьера - конечно же, гармония в зале, спальной комнате, кухне и вообще в помещении.

Гармония - это когда каждая деталь дополняет другую, создавая единый интересный ансамбль. Используя в интерьере два вида обоев с игрой цветов и фактур, обеспечить нужный эффект легче. Для создания картины с полной гармонией необходимо использовать весь дизайнерский арсенал, ввиде дополнительных аксессуаров для комнаты. Дополнительный интересный эффект комбинирования придадут текстильные материалы, используемые для пошива штор, а также ковровые покрытия.

Сейчас существуют множество вариантов комбинирования при поклейки обоев двух видов. Этому, безусловно, способствует широкий ассортимент представленных материалов в специализированных магазинах, а так же множество печатной и электронной литературы обучающий разным хитростям в дизайне. При этом можно на свое творчество вложить приличные суммы денег, но в то же время очень экономно обойтись остатками рулонов. Главное в этом деле - креативный подход и смелые решения в оформление своей комнаты. Кто, если не вы, сделает оригинальный и интересный дизайн в зале и пригласит друзей на вечеринку, сразив всех наповал умными и яркими решениями комбинирования обоев двух видов в комнате?

Обои двух цветов - 50 фото примеров дизайна и сочетание

Не всегда стены жилого помещения бывают ровными или сама комната имеет недостатки в пропорциях.

Такие проблемы в комнате можно решить с помощью оклеивания обоями, но обычный способ оклеивания обоями вряд ли исправит все недостатки.

Для корректировки недостатков комнаты используют комбинирование обоев двух цветов. Таким оклеиванием можно не только скрыть недостатки, но и подчеркнуть достоинства помещения.

Двухцветное оклеивание можно применять для любого помещения – комната, кухня, прихожая, зал и т.д.

Сочетание обоев двух цветов нужно применять правильно, тогда вы сможете откорректировать пространство комнаты.

Обои в два цвета можно клеить одним из двух способов:

Гармоничное сочетание двух разных взаимодополняющих цветов.

Плавно преходящее сочетание двух оттенков одной цветовой гаммы.

Дизайн обоев двух цветов может быть различным – однотонные обои, обои с рисунком, различными узорами.

Начиная подбор обоев двух цветов нужно учитывать некоторые нюансы .

Содержимое статьи:

Какие обои выбрать?

обои должны вписываться в общий интерьер комнаты;

первый цвет должен быть ярче другого;

если вы выбираете одни обои с орнаментом, то вторые обои обязательно должны быть текстурными;

обои с рисунками лучше применять в сочетании с однотонными обоями;

если выбор пал на обои с геометрическими рисунками, то в пару к ним подойдет абстракция.

При выборе обоев не мало важно учитывать то, какое помещение вы будете оклеивать, от этого и будет зависеть цветовая гамма выбранного материала.

Какую цветовую гамму выбрать?

Если обои вы подбираете в кухню, то цвета можно использовать яркие, «вкусные», но не стоит забывать, что они должны гармонировать с мебелью. Ещё обои на кухне должны быть моющимися.

Обои в гостиную следует подбирать в соответствии всеобщего предпочтения, т.к. это место, где вся семья проводит большую часть времени.

Обои в спальне должны иметь приглушённые тона, спокойные, т.к. это место отдыха.

В детскую комнату выбирать обои следует не слишком пёстрые, не тёмные и стараться избегать агрессивных оттенков, иначе цвет окажет влияние на незрелую психику ребёнка, будет сказываться на его поведении.

Как правильно подобрать нужную комбинацию обоев?

Нужно учесть все недостатки и выделить достоинства, тогда стоит подумать какую комбинацию обоев применить. Во первых нужно оценить пространство, где будут наклеиваться обои.

Существует множество вариаций комбинирования обоев. Рассмотрим некоторые из них:

Для узкого помещения или помещения с высоким потолком, можно применить оклеивание в виде горизонтальных полос, т.е. снизу стены оклеиваются одним видом обоев, а сверху вторым видом.

Для пространства широкого или комнаты с низким потолком используют оклеивание в виде вертикальных полос. Здесь важно, чтобы фактура была одинакова у обоих видов, т.к. могут получиться грубые стыки.

Для зонирования помещения подойдет использование небольших вставок. Как правило, эта вставка обрамляется в рамку. Если помещение тёмное, то лучше выбирать обои светлых тонов.

Если в комнате наоборот очень много света, то можно применить обои более темного цвета, что создаст световой баланс. Широкую стенку в помещении можно занять фотообоями, на сегодняшний день они очень актуальны.

Помещение в форме полукруга лучше оклеить обоями тёплых тонов. Одну часть сделать однотонной, а другую в том же тоне, но с рисунком или узором.

Чтобы добавить «изюминку» в интерьер можно применить лоскутное оклеивание. Оба вида нарезаются кусочками квадратной или треугольной формы, затем поочерёдно наклеиваются. Важно, чтобы лоскутки обоев были одинаковой формы.

Стиль минимализма тоже на сегодняшний день актуален. Стены оклеиваются одним видом обоев, а потолок другим.

Интересным сочетанием будет, если выделить рельеф. Можно оклеить двумя видами обоев только выступы или ниши, выделить углы.

В магазинах имеется громадный выбор обоев разных текстур, расцветов. Вам могут предложить изучить каталоги, в которых представлены современные идеи обоев двух цветов, что значительно облегчит ваш выбор. Также на фото обоев двух цветов, вы сможете рассмотреть примеры их сочетаний.

Если вы решили переклеить обои, то смело можете применить комбинирование обоев. Обои в комнате двух цветов будут придавать изюминку вашему интерьеру.

Удачи Вам в ваших начинаниях!

Фото дизайна обоев двух цветов











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фото вариантов поклейки, правила сочетания фактур и цветов

Автор Татьяна На чтение 9 мин. Просмотров 415 Обновлено 18.03.2020

Применение обоев – самый распространенный вариант отделки.

Со временем производители выпускают все более оригинальные по дизайну материалы, но, несмотря на это, оформление интерьера с помощью обоев только одного типа постепенно уходит на второй план.

Сегодня признаком современного стиля считаются комбинации обоев с разным типом фактуры или рисунка, особенно в интерьере зала или гостиной, так как эти комнаты считаются главными в квартире.

Добиться создания уютной обстановки при поклейке обоев двух видов в зале бывает непросто, поэтому правильнее заранее планировать, как будут выглядеть ваши стены.

Если вы не уверены в своих дизайнерских способностях – рекомендуем выяснить по фото, как поклеить в зале два вида обоев, а также узнать о распространенных подходах к комбинированию по рекомендациям специалистов.

Эффекты от комбинирования обоев

Как поклеить зал разными обоями, фото

Перед тем как начинать поклейку новых обоев в своем зале, определитесь, какого эффекта вы планируете добиться. В зависимости от размеров комнаты и ее основного предназначения возможные комбинации будут отличаться.

Например, обои с более выразительным дизайном, сконцентрированные в одной из зон такой комнаты, позволят выделить основные акценты в интерьере. Особенно популярен такой декоративный эффект в той зоне, где размещается телевизор или камин.

Совет: если вы планируете создавать акценты за счет темных или ярких обоев – оформите остальные стены в спокойной палитре, которая будет балансировать экспрессивную обстановку в комнате.

Как красиво поклеить обои двух видов в зале, фото

Грамотное сочетание обоев двух разных типов позволит обеспечить зонирование гостиной комнаты. Достаточно подчеркнуть цветовые переходы на стенах – и вы сможете выделить спальную зону, зону для чтения или работы и т.д. Такая методика популярна у владельцев современных квартир-студий, где зал совмещается с кухней.

Благодаря разным вариантам комбинирования обоев в зале становится возможной маскировка недостатков поверхности. К примеру, за счет отдельных вставок из рельефных обоев вы сможете скрыть из виду неровности стен.

Еще один эффект от комбинирования – исправление недостатков формы помещения. Для узкой комнаты можно подобрать гармонирующие друг с другом обои светлого и темного оттенка: при поклейке обоев насыщенного тона на длинных стенах вы сможете визуально отдалить их друг от друга, и зал будет казаться более просторным.

Не стоит забывать и о важнейшем эффекте от обойных комбинаций – декоративном.

Сочетание разных материалов – прекрасная возможность сделать комнату более стильной и подчеркнуть ваш вкус.

Более того, обои можно подобрать таким образом, чтобы сэкономить на дорогостоящей отделке – и при этом создать интерьер, который будет выглядеть ничуть не хуже комнат, оформленных дизайнерами.

Нюансы сочетания материалов

Обои двух видов в зале, фото

Комбинировать обои не так уж и сложно, тем более, что консультанты помогут вам сразу подобрать материалы, гармонирующие друг с другом. Но, поскольку об особенностях своей комнаты знаете только вы, решение о характеристиках полотна придется принимать самостоятельно.

Ориентируйтесь на следующие правила комбинирования:

низкие потолки можно зрительно поднять, выбрав обои с вертикальным узором или рисунком . Противоположный эффект будут иметь горизонтальные линии: они расширят комнату и занизят уровень потолка;



. Противоположный эффект будут иметь горизонтальные линии: они расширят комнату и занизят уровень потолка; для тесных помещений рекомендуется выбирать обои как можно более светлых тонов , а также материалы, не включающие узорчатые орнаменты с крупными элементами. Мелкий принт в сочетании с однотонными обоями пастельного тона – идеальный вариант для таких комнат;



, а также материалы, не включающие узорчатые орнаменты с крупными элементами. Мелкий принт в сочетании с однотонными обоями пастельного тона – идеальный вариант для таких комнат; обратите внимание и на освещение вашего зала. Если эта комната – тусклая и темная – используйте в качестве основного материала обои белого, бежевого или другого светлого цвета;



вашего зала. Если эта комната – тусклая и темная – используйте в качестве основного материала обои белого, бежевого или другого светлого цвета; комбинируя обои, придерживайтесь одного стиля . Современная абстракция не будет гармонировать с классикой, а цветочные принты – с 3D-эффектом: остановитесь или на современном, или на старинном направлении;



. Современная абстракция не будет гармонировать с классикой, а цветочные принты – с 3D-эффектом: остановитесь или на современном, или на старинном направлении; Варианты поклейки обоев двух видов в зале, фото оттенки выбранных материалов тоже должны гармонировать. Если вы не уверены в том, что цвета подходят друг к другу – подберите обои таким образом, чтобы более насыщенный тон встречался в узорах на втором полотне.

Совет: если вы испытываете трудности в комбинировании оттенков, но желаете разнообразить дизайн за счет обоев двух разных видов – поклейте на фоне светлых стен фотообои, включающие в себя сразу несколько цветов.

Многие производители выпускают обои, заранее предусмотрев возможность их комбинирования в жилом интерьере. Поэтому обращайте внимание на новые коллекции: нередко обои в них заранее подобраны друг к другу не только по цвету, но и по фактуре.

Идеи комбинирования

Существует несколько беспроигрышных вариантов поклейки обоев двух видов в зале:

комбинирование вертикальных полотен с разным дизайном . Такие полосы могут отличаться по ширине: чем уже полотно – тем более высокими будут казаться потолки в вашей комнате. Подобный подход нередко используется для выделения акцентов: вы сможете выделить зону окна, дивана, телевизора и т.д.;



. Такие полосы могут отличаться по ширине: чем уже полотно – тем более высокими будут казаться потолки в вашей комнате. Подобный подход нередко используется для выделения акцентов: вы сможете выделить зону окна, дивана, телевизора и т.д.; комбинирование по горизонтали с применением обоев двух видов аналогично применению защитных панелей для нижнего уровня стен. Линию стыка обоев можно украсить молдингами или стильной обойной лентой;



с применением обоев двух видов аналогично применению защитных панелей для нижнего уровня стен. Линию стыка обоев можно украсить молдингами или стильной обойной лентой; Как можно поклеить обои двух видов: фото в зале чтобы подчеркнуть домашнюю и теплую обстановку, воспользуйтесь методом лоскутного комбинирования обойных материалов. Возьмите как минимум 2 вида обоев с разным дизайном – и совместите квадратные фрагменты друг с другом в шахматном порядке;



обойных материалов. Возьмите как минимум 2 вида обоев с разным дизайном – и совместите квадратные фрагменты друг с другом в шахматном порядке; одна из распространенных комбинаций в зале – вставки из обоев на спокойном фоне. Это могут быть панно, фотообои или обычные обои с более ярким дизайном;



на спокойном фоне. Это могут быть панно, фотообои или обычные обои с более ярким дизайном; нестандартные варианты комбинирования (к примеру, диагональное или выделение фрагментов произвольных форм) подойдет для тех, кто стремится к созданию креативного стиля в интерьере.

Обратите внимание, что разные методики можно реализовывать одновременно, чтобы сделать интерьер еще более интересным.

Каждый способ сочетания двух обоев предполагает создание стильных акцентов в зале или гостиной, но, если вы находите такие способы слишком сложными – воспользуйтесь самым простым: поклейте обои второго вида на всю поверхность стены, которая будет выступать главной в помещении.

Комбинации оттенков и узоров

Дизайн поклейки зависит от многих факторов. Во-первых, и яркость расцветки, и размеры узоров необходимо выбирать, ориентируясь на площадь комнаты. В тесном помещении обои должны быть как можно более светлыми и включать только мелкие принты.

Во-вторых, в выборе комбинированных обоев немаловажную роль играет психологический аспект.

Каждый подобранный оттенок должен подчеркивать уютную атмосферу, поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение пастельным тонам. А вот акценты в комбинациях можно сделать более яркими и выразительными: это подчеркнет нужную динамику и торжественность интерьера.

Помните! Стиль обоев должен соответствовать выбранному направлению в дизайне. Для современных стилей подберите что-нибудь более спокойное и нейтральное, для классики – обои с крупными плавными узорами, для прованса и кантри – клетку или цветочные принты.

Наиболее распространенные узоры, которые используются в обойных комбинациях – это классика, флористические и геометрические орнаменты. Все они отлично комбинируются с однотонными материалами или обоями в тонкую полоску.

Узорчатые обои не рекомендуется сочетать друг с другом, даже если они имеют похожий по стилю рисунок. Если же вы решились на такой вариант – обои должны иметь общую палитру.

Дизайн комбинированных обоев для зала, фото

Популярное решение в современных интерьерах – комбинирование узорчатых обоев с фотообоями и имитационными материалами. Например, цветочные мотивы можно сочетать с пейзажем или обоями, стилизованными под дерево. А кирпичная кладка отлично гармонирует с абстракцией – это один из признаков стиля лофт.

Обои с акцентными узорами не стоит клеить близко друг к другу. Если это вертикальная комбинация – подумайте о том, чтобы между яркими вставками сохранилось приличное расстояние, где будут наклеены обои с более спокойным дизайном.

Что касается горизонтальных комбинаций, то здесь важно правильно подобрать и цвет, и узор. Нижнюю часть стен чаще всего делают более темной и однотонной. В классическом стиле допускается использование обоев в полоску. Верхняя зона может быть и светлой, и яркой (в зависимости от размеров комнаты): нередко она оформляется цветочными мотивами или геометрическими узорами.

Несколько слов о комбинировании фактурных обоев

Решая, как поклеить обои двух видов в зале, обращайте внимание и на их фактуры. Если это фактурные обои, предназначенные для однотонного окрашивания, сложностей в комбинировании не возникнет.

Совет: обои, которые клеятся рядом, должны иметь похожую толщину, иначе вам придется искать способы маскировки выраженных стыков.

Поклейка обоев двух видов в зале, фото

Фактурные обои на текстильной основе – удачный с точки зрения дизайна вариант для зала. Но на практике этот материал – довольно капризный, а в сочетании с обычными обоями не всегда выглядит выигрышно. Поэтому чаще всего текстильные покрытия используют для создания вставок в виде узорчатого панно на свободных стенах: для их оформления вам потребуются молдинги или готовая рама.

В сочетании с большинством фактурных обоев будут смотреться удачно обои жидкого типа. А вот виниловые и флизелиновые материалы необходимо подбирать, ориентируясь на рельефный рисунок.

В современных интерьерах применяют рельефные обои с классическими орнаментами, флористикой, абстракцией, полоской и мелкими штрихами. Если большой участок стен оформлен именно таким типом обоев – не стоит подбирать рельефный рисунок для остальных поверхностей.

Совет: при комбинировании виниловых и флизелиновых материалов не забывайте о том, что такие полотна по-разному клеятся на поверхность стен. Используйте универсальный клей или подберите специальный к каждому из выбранных материалов.

Поклейка обоев двух видов в зале: дизайн, фото

Теперь вы знаете, как красиво поклеить обои двух видов в гостиной: подбирая разные оттенки и фактуры, эту комнату можно сделать яркой и праздничной или, наоборот, спокойной и расслабляющей.

Выберите подходящие материалы для комбинаций вместе с близкими и воплотите в реальность одну из задумок, представленных на фото.

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Обои двух цветов - 55 фото лучших идей как их сочетать в интерьере

Каждый специалист поведает о том, как грамотно клеить обои двух цветов. На деле, нет в этом ничего сложного.

Вариантов оформления тьма, и каждый подберет тот вариант, что лучше всего впишется в тот или иной интерьер.

Оглавление статьи:

Эффект от поклейки

Оформление обоями помещений получило широчайшее распространение, потому как материал удобный, и позволяет в реальность воплотить любую фантазию и задумку.

Преимущества обоев:

Обозначается зонирование.

Создаётся нужный визуальный эффект.

Красивый и бюджетный ремонт.

Чтобы получить желаемое, мало выбрать дизайн обоев двух цветов и наклеить, потому как немало примеров крайне неудачного оклеивания поверхностей стен. Чтобы добиться успеха, важно соблюсти некоторые правила.

Подбор «правильного» цвета

Немаловажно осуществить правильный подбор обоев двух цветов, а после соблюдать ряд правил, чтобы в оформлении не было ошибок.

Сочетание фактур

Перед тем, как начать клеить выбранные обои, стоит обратить внимание на материал. Так вот, стоит отталкиваться от того, как на практике себя проявляет материал.

Как пример, есть обои, которые не допустимо использовать в ванной комнате, на кухне, а есть виды, что дополнят даже роскошный интерьер.

Сочетание обоев двух цветов по фактуре неизбежно, чтобы избежать в конечном итоге грубых стыков.

Оклейка обоями в два цвета

Есть различные виды комбинирования обоев двух цветов. Есть те варианты, благодаря которым производится зонирование помещения, есть те, что дополняют дизайн, а есть те, при помощи которых скрываются неровности стен.

Комбинирование:

Поочередное наклеивание полос – одна с рисунком, одна однотонная. Благодаря такому приему заметно удлиняется помещение. Обои выбираются одной фактуры, чтобы не было швов.

Горизонтальные полосы используются для визуального расширения пространства.

Вставки – выделяются определённые зоны, и на них клеят обои выбранной расцветки. После того как вставки наклеены, вставки оформляют молдингом. Такая идея актуальна, когда нужно привлечь внимание к определенному предмету интерьера.

Совсем не сложно понять, как именно поклеить обои в комнате двух цветов, чтобы в конечном итоге добиться реализации наиболее интересных идей.

Основные правила:

Если яркие и наиболее пестрые обои, взятые за основу, то дополнение – пастельный цвет.

Если цветочный рисунок на обоях, что взяты как основа, то в пару выбирают текстурированный компонент.

Правильная поклейка

Не сложно совсем поклеить обои, но не помешают лишние знания. Так вот, обои в два цвета клеятся также, как и обычные обои, и к сведению принимается тот факт, что разная фактура клеится на свой вид клея.

Стены предварительно готовятся, очищаются от старого слоя краски, от обоев, удаляется штукатурка, поверхность как следует шпаклюется и зачищается.

Советы

Секреты комбинирования:

Клей стоит покупать в том самом магазине, где приобретаются обои.

Можно самим подобрать ширину полос.

Стыки определяются заранее, замеряются, а после отмечаются.

Обои оклеивают сверху, а после клеятся полосы внизу.

Не обойтись без припусков для швов.

Стены декорировать совсем не сложно, если используются материалы высокого качества, ведь разнообразной продукцией богат рынок.

Сочетание фактур и цветов, грамотное, позволяет реализовать любой дизайн, что будет на радость хозяевам.

Как видите, сегодня не сложно реализовать самые смелые и современные идеи. Обои двух цветов позволяют создать стильный, неповторимый интерьер.

Теперь, когда вы знаете сочетание цвета обоев, вы можете просмотреть многочисленные фото обоев двух цветов в разных интерьерах, почерпнуть для себя новые креативные идеи, придумать какие-то свои варианты, как оформить поверхности стен, а после все задуманное воплотить в жизнь.

Фото обоев двух цветов в интерьере

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Комбинирование обоев в спальне - 50 фото, идеи и советы

Обои являются одним из наиболее популярных способов отделки стен в спальне, но даже самые красивые текстуры могут выглядеть скучно или старомодно, если оклеить ими всю комнату полностью. В современном дизайне принято смешивать разные варианты, чтобы интерьер получился необычным и стильным. В этой статье мы рассмотрим основные правила комбинирования обоев в спальне, а наглядным примером послужат многочисленные фото.

Как правильно сочетать обои для спальни?

Спальня обычно закрыта от посторонних глаз, так что при ее оформлении хозяева могут полностью положиться на свою интуицию. В целом для создания уютной и расслабленной атмосферы оптимальным решением будут сдержанные тона и узоры.

Выбор обоев во многом зависит от предпочитаемого направления дизайна. Например, для классики подойдет шелкография в виде ромбов, королевских лилий, завитков, которые на тон светлее или темнее фона; в провансе не обойтись без пастельных оттенков и мелких цветочков; современный стиль красиво дополнят графические линии и ахроматическая гамма.

Однотонные обои желательно выбирать смежных цветов с одинаковой насыщенностью, или же одного цвета, но разной яркости (нежный розовый и малиновый, прозрачно-голубой и темный синий).

Что касается принтов, то они должны примерно совпадать по размеру и быть напечатанными той же палитрой красок. Рядом с мелкими рисунками стоит расположить тонкие полоски, а крупные детали подчеркнуть широкими пустыми вставками. Очень важно не перегружать интерьер смешанной отделкой: чем меньше площадь комнаты, тем скромнее должен быть орнамент и мягче палитра.

Что такое обои-компаньоны?

Создавая обои-дуэт, производители пошли навстречу возрастающему покупательскому спросу на красиво сочетающиеся между собой расцветки. В то время как изделия разных марок часто не совпадают по типу основания, а один и тот же оттенок может выглядеть совсем по-другому, коллекционным наборам присуща идеальная цветовая гармония, повторяющиеся (порой с минимальными отличиями) принты, а главное — они идентичны по физическим характеристикам, таким как плотность, гладкость, толщина и устойчивость к выгоранию на солнце.

Благодаря этим преимуществам, обои-компаньоны всегда будут залогом удачного дизайна и перед их выбором совсем не обязательно углубляться в тонкости дизайна.

Настенные панно и ниши

В классическом интерьере стены нередко бывают украшены большими рамками из гипсовых, деревянных, пластиковых либо полиуретановых багетов. Так образуются панно, внутри которых очаровательно смотрятся обои с интересным рисунком и дорогой фактурой.

Технология их создания достаточно проста — на однотонном или более светлом фоне размещается одна либо несколько крупных вставок, которые по краям закрываются чуть выступающей узкой окантовкой. Столь заметная деталь интерьера позволяет акцентировать внимание на том участке, где она находится: выделить изголовье кровати, подчеркнуть семейные фото, картины, привлечь взгляд к роскошным хрустальным бра.

Подобный эффект достигается и с помощью гипсокартонных ниш, отделанных контрастными обоями. К тому же, в углублении можно расположить плазменный телевизор, любимую коллекцию статуэток, книги или комнатные растения.

Вертикальное комбинирование обоев в спальне

Традиционно поклейка обоев проводится сверху вниз, поэтому вертикальное комбинирование — самый простой способ разнообразить оформление спальни, с которым справится даже человек без особого опыта выполнения ремонта своими руками.

Здесь не требуется проводить замеры и вырезать фрагменты, как в случае с вставками или нишами — достаточно просто чередовать рулоны в желаемом порядке, аккуратно прорабатывая стыки.

Преимуществом такого рода отделки является зрительное вытягивание высоты помещения и четкое зонирование комнаты. Кроме того, вертикальные линии делают интерьер спальни более сбалансированным, уравновешивая широкую горизонталь кровати.

Горизонтальное комбинирование обоев в спальне

Основная функция горизонтальных линий — визуальное расширение пространства. Такой прием незаменим, если требуется увеличить узкую стену в прямоугольной комнате или придать больше объема углублению в мансарде.

Как правило, разграничение между обоями проводится на высоте 1/3 от пола. В этом случае низ может имитировать более плотные панели, верх же заполняется однотонной текстурой или неброским узором. Если в спальне не очень большая высота потолка, то верхнюю горизонталь лучше дополнить обоями с вертикальным рисунком.

Чтобы соединить два типа покрытий, на стыке между ними клеят бордюр. Это может быть полоска, одновременно контрастирующая и объединяющая в себе элементы из нижнего и верхнего рулонов, а также просто тонкий плинтус из подходящего материала.

Как сочетать обои и фотообои в спальне

Благодаря высокому качеству печати, современные фотообои выглядят необыкновенно реалистично. Это прекрасная находка для визуального увеличения маленьких комнат — открывающаяся взгляду перспектива, красивая игра света и эффект трехмерности будто отдаляют стену, создавая глубину пространства. Лучше всего с такой задачей справятся обои с изображением панорамы или пейзажа.

Фотообои с цветочными композициями и другими 2D-рисунками можно поместить в изящную рамку или просто наклеить рядом однотонные обои, гармонирующие по цвету.

Видео: Варианты комбинирования обоев для стен

Создаем красивый интерьер спальни с обоями двух видов, советы

Спальня — это место, где существует спокойствие и уют, но это не значит, что её дизайн должен быть скучным или монотонным, а поэтому интерьер в спальне с обоями двух видов, это одни из способов, разнообразия скучного облика комнаты. Это практичное и удобное решение, относительно экономии финансовых средств.

Критерии выбора обоев

На строительном рынке встречается масса вариантов для изменения дизайна спальни. Просматривая каталоги, мы теряемся в выборе, особенно, это актуально когда предстоит поклейка двух видов обоев или цветов, стоит отметить тот факт что следует учесть не только цветовое оформление, но и тип материала.

Специалисты рекомендуют принять во внимание факторы:

эксплуатационные характеристики;

экологичность материала.

Эксплуатационные характеристики сводятся к таким ключевым особенностям, как влажность помещения или резкие перепады температур. Так как спальне не грозит большинство негативных влияний, то для комнаты будет нужно учесть только время, через которое вы собираетесь менять обои.

А вот экологичности обоев нужно уделить больше внимания. В спальне человек проводит очень много времени, при этом помещение в большинстве случаев закрыто, а значит что вредные вещества, выделяемые из некачественных материалов, будут отравлять ваш организм.

Чтобы преобразить интерьер спальни с обоями двух видов можно использовать:

флизелиновые;

бумажные;

тканевые.

Если хотите, сохранить свежесть ремонта на долгое время, сделать отличный дизайн, то оптимальным вариантом будут флизелиновые обои, не блёкнущие длительное время, а при желании их разрешается мыть или перекрашивать. Бумажные и тканевые обои, требовательные к уходу, но относительно экологичности они находятся на первом месте. Плюс ко всему, большой выбор и доступная цена, делают эти материалы достаточно востребованными.

Правила подбора обоев двух видов

Как выбрать обои мы уже рассказали, подбор обоев для спальни в двух цветах, как представлено на фото, относительно особенностей помещения, не менее важная деталь.

Площадь помещения

Если вы владелец небольшой спальни, то от комбинирования двух видов обоев лучше отказаться. Обычно, этот вариант используют только для больших помещений.

Но всегда есть исключения, и освещение или форма комнаты может изменить всю ситуацию. Как вариант можно воспользоваться небольшим фрагментом комбинирования, которое уместно для малогабаритной комнаты. На представленном фото видно воплощение этой ситуации.

Деление стены

В момент комбинирования у вас может возникнуть вопрос, как же грамотно реализовать данный нюанс во время вашего ремонта, по горизонтали или вертикали? Особенно критично это в небольшой спальне, так как, допустив ошибку, вы можете зрительно уменьшить высоту комнаты. На фото ниже представлена таблица деления стены.

Как видно из таблицы, вариантов разграничения много, какой выбрать, решение за вами. Главное помнить, что правильное сочетание цветов — это гармоничный дизайн интерьера. На фото вы можете посмотреть вариант такого исполнения.

Освещение

Решение в этой области не менее важно, чем удачное сочетание. При натуральном свете спальня будет светлой, напротив искусственной поможет показать весь интерьер в вечернее время. Для спальни с хорошим освещением подойдут более спокойные тона, на представленном фото в этом можно убедиться.

Тон и цвет

Обои двух цветов будут выглядеть гармонично в том случае, если их тон подобран правильно. Сначала подберите цвет, потом текстуру и узоры. Подбор цвета и их соотношение, это главное правило в оформлении интерьера. Для примера взгляните на фото.

Стиль

Дизайн комнаты с обоями двух видов будет зависеть от стиля интерьера:

если вас интересует прованс, романтизм, барокко или классика, гармоничнее будут смотреться обои с крупными и яркими узорами, при этом рисунки должны быть с изображением растительности или плавных линий. Пример можно посмотреть на фото;

если вас интересует стиль хай–тек, модерн или минимализм, то рекомендуется подбирать обои со строгими линиями, элементами абстракции или геометрическими формами. Пример интерьера можно посмотреть на фото;

если же вы предпочитаете комнаты соответствует направлениям арт–деко или экспо стиля, тогда рекомендуется подбирать обои с цветочными мотивами.

Вполне возможно подыскать обои, с универсальным назначением, подходящие для оформления спальни в любом стиле. Они не имеют видимых рисунков, стоит отметить что просто имеются текстурные штрихи или элементы. Пример можно посмотреть на фото.

Можно или нет комбинировать обои двух видов

Дизайнеры утверждают, что комбинировать можно, и нужно. Этот способ открывает все границы для творчества и фантазии, но при условии, что вы заранее спланируете дизайн комнаты. Чтобы представить комнату в том или ином оформлении, рекомендуют воспользоваться пробниками приобретаемых материалов, прикладывая их друг к другу определить оптимальное сочетание. Нужно учесть толщину каждого вида и параметры рулонов, а также маскировку стыков.

Если эксперименты не ваша стезя или вы просто боитесь этого процесса, то обои из одной коллекции облегчат вашу задачу и не позволят сделать ошибку.

Текстильные обои занимают первое место по оригинальности и эстетичности, но комбинация с другими разновидностями обоев принесёт вам одни проблемы:

во-первых, они достаточно тонкие, поэтому стыки скрыть, не всегда получается;

во-вторых, для них очень сложно подобрать материалы, относительно оттенков и стиля.

Правила сочетания цветов

Прежде чем вы отправитесь на строительный рынок за материалами, вы должны чётко знать, что вы необходимо приобрести. Первое что нужно сделать, это определиться с цветовым оформлением спальни. Перечисленные ниже советы по подбору цветов помогут вам в этом:

если в супружескую спальню хочется добавить нотки страсти, то оранжевые или красные элементы просто необходимы. Но здесь главное не увлекаться, основным фоном нужно делать более спокойный цвет; если ваша спальня выполняет функции спокойного времяпровождения, то оттенки должны быть спокойных тёплых тонов, например цвета слоновой кости или других светлых тонов; если кроме спального места в вашей комнате располагается рабочая зона, то для ее разграничения нужно выбирать синие, голубые или зелёные обои; если вам больше по душе вечернее времяпрепровождение, то тёмно-голубой, темно-синий, или цвет заката это ваши основные цвета. Если вам больше по душе утренняя атмосфера, то жёлтый, оранжевый или розовый цвет будет смотреться более гармонично, чем любые тёмные оттенки.

Правильное сочетание — это продуманный и ответственный момент, поэтому он должен быть тщательно спланированный. Наиболее эффектно смотрятся комбинации однотонных обоев с обоями, украшенные рисунками в одном цвете.

Если в ваших планах создать стильный дизайн интерьера, то ошибки здесь просто недопустимы. Разработке дизайна нужно уделить особое внимание, продумав его до мелочей.

Самой распространённой ошибкой неопытных владельцев домов является неправильное сочетание цветов.

Специалисты рекомендуют избегать таких дизайн комбинаций:

теплые тона нужно аккуратно комбинировать с холодными, при условии, что они находятся далеко друг от друга в палитре цветов. Например, салатовый и фиолетовый, красный и голубой;

сочетание цвета, разного по стилистике тоже нужно избегать. Таких как, коричневый и неоновый жёлтый или розовый и стальной и так далее.

Но в любом правиле есть исключение, это касается и способов комбинации. Если вам понравилось именно не рекомендуемое сочетание, то можете использовать его, главное, чтобы общая картина спальни была в одном стиле.

Где и какие обои клеить

Как было сказано выше, чтобы создать эффектный дизайн интерьера, следует прибегнуть к использованию при оклеивании помещения не менее двух видов обоев. Эффективное воплощение этой технологии может скрыть недостатки комнаты или подчеркнуть ее индивидуальность:

с целью акцентирования зону кровати у изголовья нужно оклеить материалами одного типа, а для остального помещения подбирают другой тип материала;

для оформления рабочей зоны используют материалы одного типа, а для остальной зоны спальни другой тип;

одним типом материала можно оклеить стены, а вторым потолок;

один тип материала служит отделкой для нижней части комнаты, второй тип используется для верхней части стены. В этом случае для оформления нижней части стены подбирают рельефные обои.

Фото вариантов расположения обоев и их комбинации можно посмотреть ниже.

Шесть доводов относительно комбинирования обоев

Несмотря на сложность ремонта, результат того стоит. Вот несколько причин, определяющих целесообразность этого занятия:

зонирование спального места. Если помещение спальни позволяет разграничить комнату для детей или выделить уголок для рабочего места, то зонирование спальни двумя видами обоев как раз кстати. Поклейка материала с различными рисунками или текстурами, эффектно разделяет функциональное пространство. Стремясь разграничить помещение спальни, не забывайте про то, что целостность восприятия нарушаться не должна; скрытие недостатков помещения или акцент на его особенности. Бывает что комната содержит какие–либо недостатки, которые хотелось бы скрыть от постороннего взгляда. Это могут быть стояки отопления, расположенные не в том месте, ниши или выступы в стенах. Если оклеить такие стены традиционным способом, вы подчеркнёте эти недостатки, в то время как, используя комбинацию из двух видов материала, разных цветов, вы эффектно акцентируете выигрышные стороны помещения или скроете неприглядные места; визуальное расширение площади помещения. В идеальном варианте, спальня должна быть абсолютно квадратная с высокими потолками. Но в жизни, помещение бывает вытянутым или иметь низкие потолки. В этом случае дизайнеры используют комбинированный метод для визуальной коррекции помещения. При низком потолке стены должны быть оформлены в тёмном цвете, а потолок в белом, иллюзия тёмного и светлого, удачно увеличит высоту комнаты. При небольшой квадратуре спальни всегда хочется иметь более просторное помещение, оформите стены комнаты в светлых тонах с горизонтальными полосками. Материалы разрешается использовать с различными рисунками. Оформив одну стену крупными и яркими рисунками, помещение будет выглядеть более просторным. А также, разрешается рассмотреть вариант с фото обоями. Если ваша комната непропорционально вытянута то чтобы сделать её более уютной, вам нужно оклеить узкие стены обоями тёмных цветов, а широкие оформить в светлых тонах; акцентирование одной стены с помощью обоев разных цветов. В этом случае сочетание двух видов материала поможет избежать некой монотонности в дизайне спальни. Для акцента одной стены нужно выбрать обои, с крупными и яркими рисунками, в центре стены наклеить цветочный фрагмент, а по бокам расположить обои с более спокойной расцветкой. Это позволит сделать акцент на центральную часть спальни, сохранив при этом единый дизайн; привлечение внимания к мебельному гарнитуру. Если вы хотите эффектно подчеркнуть дизайн, а также ваш гарнитур в спальне, уделите отдельное внимание туалетному столику, или камину, то обои двух видов вам просто необходимы. Умело скомбинировав их, вы приобретете интерьер, в эксклюзивном исполнении; подчёркивание хорошего вкуса хозяина. По дизайну спальни, допустимо судить о характере владельца дома. И хотя это помещение довольно сокровенное, и скрыто от посторонних глаз, в нём хочется чувствовать повышенный комфорт и уют. Поклейка двух видов обоев, разных цветов, в оформлении спальни, подчёркивает стремление к индивидуальности, богатое воображение, следование модным тенденциям и одновременно, отказ от рутины и шаблонов.

Фото вариантов комбинирования можно посмотреть ниже. Спальня, оформленная обоями двух видов, выглядит не только уютно, но и необычно. Подбирая их для своей спальни, обратите внимание на материал, так как комбинация не предусматривает бумажные и флизелиновые обои, из-за их разной толщины. Если вы всё-таки решили использовать такие материалы для своей спальни, то пусть каждый вид будет наклеен на свою стену. Это позволит избежать грубых стыков.

Комбинирование обоев двух цветов между собой: идеи на фото

Любая коллекция обойных покрытий обычно включает в себя крупный и мелкий рисунок, сложную и простую геометрию и несколько фонов-компаньонов. Всё отлично сочетается между собой, но это в каталоге — а как это будет смотреться в пространстве? Как определить, какую стену сделать акцентной? Куда лучше клеить крупный рисунок, куда — мелкий, куда — геометрию? А если нужно «подружить» покрытия разных коллекций и фабрик?

В этом посте разбираем популярные способы комбинирования обоев двух цветов и более, разных по дизайну и типу материала.

Дизайн: Rebel Wall

Как продумать расположение разных обоев в комнате: 3 главных принципа

1. Определитесь с акцентными стенами

Подумайте, какие зоны в помещении будут всегда находиться в фокусе и хорошо просматриваться с расстояния 2,5-3-х метров — их и можно подчеркнуть обоями в насыщенной палитре, с активным дизайном. Обычно больше всего внимания достается стенам:

на которые первым делом падает взгляд при входе в помещение;

где будет висеть телевизор, стоять камин;

за диваном в гостиной, на кухне, в кабинете;

у обеденного стола;

в изголовье кровати в спальне или детской.

Дизайн: Midbec

Дизайн: Ксения Ерлакова

Дизайн: Ксения Ерлакова

Также фокусными могут стать стены с интересной архитектурой:

с большими нишами;

выступами и полуколоннами;

перепадами высот потолка;

другими выразительными конструктивными элементами.

Дизайн: Анна Разумеева-Смирнова

Дизайн: Анна Разумеева-Смирнова

Дизайн: Виктория Лазарева

Дизайн: Виктория Лазарева

Дизайн: Идит Орни

Дизайн: Идит Орни

Не используйте акцентные обои больше, чем для двух зон. Иначе они будут спорить между собой и потеряются на фоне друг друга.

Если комната маленькая, без специфичных архитектурных элементов, а в ее геометрии ничего не цепляет взгляд, тогда от акцентных рисунков и цветов на стенах лучше отказаться и скомбинировать два-три спокойных дизайна. Это могут быть:

неяркие однотонные фоны;

сдержанный рисунок или геометрия в приглушенной палитре + близкий по визуальному весу фон;

два спокойных одинаковых рисунка в разных масштабах — один крупнее, другой — более мелкий.

Дизайн: Rebel Walls

Дизайн: Rebel Walls





Дизайн: DVEKATI

2. Одна стена — один дизайн

Не стыкуйте несколько видов обоев на одной стене, клейте каждый из них от угла до угла, выступа, ниши или архитектурного элемента — так сочетание будет выглядеть более законченным. Если все же хочется покрытие отцентровать, выделяйте его молдингами или подберите компаньон с не контрастным фоном.

Дизайн: Cozy Houzy









3. Не используйте больше трех дизайнов из коллекции

Разнообразие рисунков и палитры фонов вовсе не означает, что надо клеить их все.

Как комбинировать обои между собой: разбираем популярные способы

Фон + фон

Вариантов таких сочетаний немало, однако самый спокойный и гармоничный — пара покрытий двух-трех оттенков одного цвета разной светлоты и силы, например, средне-серый с графитовым, светло-коричневый с коричневым, зеленый с темно-зеленым. В таких комбинациях в полную силу раскроется глубина выбранного цвета и не появится ненужной пестроты.

Другой вариант — собрать пару или трио из одного-двух очень спокойных цветов и одного яркого. Пусть доля яркого будет меньшей, чем доля спокойных цветов — это поможет сбалансировать комбинацию.





Дизайн: Анастасия Кудряшова

Дизайн: Анастасия Кудряшова

Фон + рисунок или геометрия

Классическое, несложное сочетание. Если хочется однородных, неярких стен, для акцентных покрытий выбирайте компаньоны с одинаковым фоном, если контрастных — что-то намного светлее или темнее фона.

Дизайн: Надежда Носова

Дизайн: Надежда Носова

Дизайн: Марина Саркисян

Дизайн: Марина Саркисян





Дизайн: Юлия Хохлова

Дизайн: Юлия Хохлова

Традиционно обоями с рисунком или геометрией оклеивают акцентные стены или части стен, но можно сделать наоборот: например, оклеить фоновыми нишу или выступ, а активными — пространство вокруг. При этом оклеивать ярким покрытием всю комнату не стоит: ограничьтесь оклейкой только той стены, на которой расположены ниша или выступ.

Дизайн: ST-Interiors

Дизайн: ST-Interiors

Дизайн: Milassa

Крупный рисунок или геометрия + такой же, но мелкий

Остановившись на такой комбинации помните: крупные принты визуально уменьшают поверхности, мелкие наоборот, делают немного больше. Поэтому для акцентов выбирайте обои в крупный рисунок или геометрию, а мелкий пусть выступает фоном.





Рисунок + геометрия

Такие комбинации идеально подходят для интерьеров в классике, где геометрия (обычно полоса или клетка) выступает компаньоном к рисунку (дамаск, цветы). Геометрию подбирайте спокойную, неяркую - тогда она не будет надоедать и поможет ненавязчиво структурировать интерьер, что для классики никогда не бывает лишним. Также хороши сочетания фото-обоев с цветами, комбинированные в интерьере с полосой.

Фото: Александр Клевцов

Фото: Александр Клевцов

Дизайн: After the Antique

Дизайн: After the Antique

Дизайн: Milassa

Два или три разных рисунка

В таких многосоставных сочетаниях главное — соблюдать пропорции: чем активнее рисунок или цвет, тем меньше таких обоев должно быть в интерьере. А чтобы композиция смотрелась целостной, выбирайте близкие по интенсивности и визуальному весу варианты. Оптимальные способы комбинирования:

включить в интерьер акцентные покрытия в виде декоративных вставок в молдингах;

развести рисунки по разным сторонам помещения, если оно большое и имеет множество углов и ниш.

оклеить одним из видов обоев внутреннюю часть книжного стеллажа или шкафа.

Дизайн: VV Design

Другие варианты комбинирования обоев

Как скомбинировать обои горизонтально?

Популярный дизайн-прием — использовать полотно обоев как высокий кант, в качестве цветного бордюра или карниза. Он не имеет ничего общего с готовыми бумажными карнизами, которые клеили поверх обоев в девяностые годы. Этот прием — скорее тонкая, красивая отсылка к классике в модернистском доме или квартире.

Дизайн: Desatori

Дизайн: O & A Design

Дизайн: O & A Design





Как скомбинировать обои на стенах и на потолке?

Можно продлить на потолок акцентное покрытие со стены или поклеить что-то самостоятельное — главное, чтобы цветовая палитра на потолке перекликалась со стенами.

Желательно, чтобы обои на потолке были визуально легкими, не слишком активными: любой потолочный декор оптически немного его опустит. Чем потолок будет темнее и пестрее, тем он будет казаться ниже.

Дизайн: Кэти Морган

Дизайн: Кэти Морган

Дизайн: Scott Arthur Yerkey Design

Дизайн: Scott Arthur Yerkey Design

Дизайн: Bernidesign

Дизайн: Bernidesign

Дизайн: Мария Единая

Дизайн: Мария Единая

Как правильно скомбинировать в комнате обои от разных фабрик, из разных коллекций и материалов?

Старайтесь не миксовать разные покрытия без надобности: это довольно сложная задача даже для профи, ведь каждый производитель выпускает обои с уникальной тональностью и текстурой поверхности.

Но иногда это необходимо, например, если фабрика не предусмотрела «родные» компаньоны к каталогу с фото-панно. Или если понравившиеся обои изготовлены из деликатного текстиля, клеить нужно «маркие» зоны, и оптимальный вариант — оставить текстильное покрытие для акцентной зоны и подобрать к нему виниловое или флизелиновое, более устойчивое к механическим повреждениям.

В этих и других экстренных случаях обращайте внимание на текстуру и блеск подбираемых обоев: важно, чтобы они были примерно одинаковыми. Еще хорошие способы «подружить» разнородные поверхности:

«разнести» их по разным стенам. Освещение будет падать на них также по-разному, поэтому разница будет почти незаметна.

разделить молдингами.





Дизайн: "Точка дизайна"

Дизайн: "Точка дизайна"

Дизайн: Мила Колпакова

Дизайн: Мила Колпакова

Чередовать через один разные дизайны;

комбинировать обои горизонтально в равных пропорциях;

центровать акцентное покрытие на стене так, чтобы от его краев до конца стен оставалось менее чем по 20 сантиметров.

Дизайн: Hoi Ning Wong

Дизайн: Hoi Ning Wong

Фото: Александр Клевцов

Фото: Александр Клевцов

Ваше краткое руководство "Преимущества и недостатки

Типы обоев: ваше краткое руководство" Преимущества и недостатки

Обои

использовались еще до 18, -го и -го века для покрытия стен и в качестве декоративного элемента для внутренних помещений. Он особенно появился в период Возрождения как доступная альтернатива гобеленам, которые тогда использовались богатыми классами для покрытия каменных стен, защиты от тепла и придания цвета своим комнатам. На более ранних обоях использовались сцены, а не узоры, а двумя крупнейшими производителями были Англия и Франция.

Китай также начал производство высококачественных обоев в конце 17 -го века. Он был расписан вручную и стоил дорого, поэтому в основном использовался во дворцах.

Виниловые обои

К началу 20-го 9000-го века -го века узорчатые обои стали незаменимым материалом для отделки стен в домах; однако к середине века он потерял свою популярность в пользу простой живописи. Обои могут не быть тем, что сейчас в тренде, но все же стоит рассмотреть вариант отделки стен.Производители недавно воссоздали обои с некоторыми полезными характеристиками, такими как блокирование волн Wi-Fi, защита стен от падения во время землетрясений или для освещения с помощью светодиодов. Кроме того, техника обоев эволюционировала от ксилографии и трафарета до цифровой печати.

Обои обычно продаются в рулонах. Американские обои имеют ширину 27 дюймов (69 см) и длину 27 футов (8,2 м), а европейские обои - 21,5 дюйма в ширину и 33 фута (10 м) в длину.

Теперь мы рассмотрим все причины, по которым выбор обоев в качестве отделочной поверхности для стен дома - хорошая идея, а может быть, и нет. Затем мы перечислим множество типов обоев и кратко обсудим их наилучшее использование.

Фольгированные обои

Зачем нужны обои?

Обои могут быть дороже, чем краска, но их много; некоторые из них вполне доступны по цене.

Предлагается широкий выбор рисунков, рисунков и отделок поверхности.

Есть много способов наклеить обои на стены, в том числе: приклеить стену, приклеить бумагу, а также почистить и приклеить.

Обои, в особенности липкие, легко снимаются и заменяются.

Некоторые типы могут прослужить более 15 лет.

Многие виды обоев можно мыть.

Некоторые типы могут использоваться в жилых помещениях благодаря своей прочности и простоте обслуживания.

Обои также можно использовать для персонализации временных домов, таких как общежития и аренда, поскольку их можно легко установить и удалить, не оставляя следов.

С его помощью можно легко покрыть неровные стены и скрыть дефекты без предварительной подготовки.

Обои можно считать экологически чистыми, так как они могут быть изготовлены исключительно из натуральных материалов, а их клеи не содержат вредных химических веществ.

Почему бы не использовать обои?

Дороже краски.

Традиционные обои сложно обслуживать и удалять.

Края могут отделиться от стены, особенно в сырую погоду, и их необходимо прикрепить или приклеить.

Узоры должны быть совмещены и хорошо выровнены вместе. Это требует большой точности.

Нельзя наносить на необработанный бетон и фактурные стены.

На цвета обоев могут влиять свет и тень. Детали, которые ежедневно подвергаются воздействию солнечного света, могут перегореть.

Самые хрупкие обои не могут служить более 5 лет.

Виды обоев

1. Лайнер Обои

Также известный как подкладочная бумага, этот тип обоев изготавливается из бумаги или стекловолокна.Он эффективен для скрытия дефектов стен и минимизации ремонтов, а также может быть основой для более нежных типов обоев. Его можно использовать самостоятельно, а может быть, даже покрасить. Более того, его легко наносить и снимать.

2. Печатные обои

Этот тип широко используется и доступен в широком разнообразии цветов и узоров. Обои с цифровой печатью обычно дешевле, чем обои с ручной печатью, и их можно производить серийно, но их можно легко порвать. Кроме того, печатная краска на водной основе, поэтому ее лучше не использовать на кухнях и в ванных комнатах.

3. Виниловые обои

Этот тип обоев состоит из бумаги с набивным рисунком, покрытой слоем винила. В настоящее время это наиболее часто используемый вид обоев из-за его высокой прочности. Чем толще слой винилового покрытия, тем прочнее будут обои. Виниловую бумагу можно использовать на кухнях и в ванных комнатах, так как она может выдерживать пар. Его также можно мыть, что упрощает уход.

4. Фольгированные обои

Полированная металлическая фольга используется в качестве основы для этого типа, чтобы придать внутреннему пространству эффект металлического блеска.Благодаря высокой отражательной способности обои из фольги подчеркивают дефекты стен. Итак, основную стену нужно сначала отремонтировать, обработать или покрыть подкладочной бумагой. Подкладка и процесс приклеивания должны быть достаточно аккуратными, чтобы не испортить отражательную способность и блеск фольги.

5. Флок обои

Обои

Flock отличаются нечетким трехмерным рисунком, созданным из бархатистого волокна, нанесенного на бумажную основу. Это один из самых дорогих видов обоев, но за ним сложно ухаживать.Его бархатистая текстура отражает ощущение роскоши; однако его нельзя мыть, и его трудно удалить. Соответственно, его лучше всего использовать для помещений с меньшей проходимостью, таких как главная спальня или гостевая комната.

6. ​​Майларовые обои

Майларовые обои состоят из печатной бумажной основы и нанесенной поверх нее полиэфирной пленки. Он имеет влажный или блестящий вид, похожий на фольгированные обои, и, кроме того, он подчеркивает дефекты стен, поэтому рекомендуется предварительная облицовка бумагой. Полиэфирная пленка позволяет мыть майларовые обои, а также легко снимается.Тем не менее, во избежание образования складок на бумаге необходимо уделять больше внимания процессу установки. Чаще всего используется для кухонь и ванных комнат.

7. Бамбуковые обои

Эта фигурка изготовлена ​​вручную из натурального бамбука и приклеена к бумаге. Он экологически чистый, и его оттенок варьируется от рулона к рулону из-за его натуральной основы. Однако при приклеивании и установке он требует деликатного обращения, так как клей может испортить его внешний вид, и его нельзя мыть.

Лайнер обои



Обои с принтом



Майларовые обои



Виниловые обои



Виниловые обои



Виниловые обои



Виниловые обои



Обои из флока

Обои Flock



Обои из фольги



Обои из бамбука



Как передать виниловые обои? - обои Smart

С появлением множества новых отделочных материалов для стен виниловые обои не теряют своей популярности.А в этой статье мы расскажем, как клеить виниловые обои.



Даже несмотря на то, что процесс наклеивания этого типа обоев кажется очень сложным, на самом деле он совсем несложный.

Перед оклейкой виниловых обоев поверхность стен необходимо тщательно подготовить, как и перед оклейкой обоев любого другого типа.

Стену необходимо очистить от старых обоев, неровностей, неровностей и затем, в зависимости от состояния поверхности, загрунтовать специальной грунтовкой. Перед оклейкой обоев или любой другой грунтовки с глубоким проникновением рекомендуется нанести грунтовку, разработанную специально для обработки поверхностей. В некоторых случаях в качестве грунтовки можно использовать клей для обоев, которым будете оклеивать обои. Например, наша паста «Славянские обои», которую можно приобрести в нашем магазине Wallcovering Smart, предназначена для использования в качестве пасты и в качестве грунтовки.Таким образом, вы можете использовать один и тот же продукт как для грунтовки, так и для навешивания.

При желании перед наклеиванием виниловых обоев поверхность стен можно обработать фунгицидным раствором, который предотвратит образование плесени под обоями и исключит возможность попадания влаги под ними. Но также вам необходимо знать, что наши обои уже сделаны особым образом, чтобы предотвратить рост плесени и грибка, поэтому в некоторых случаях в этом нет необходимости.



При наклеивании виниловых обоев следует использовать лучший клей для виниловых обоев, который разработан специально для этого типа обоев, или универсальный клей для всех типов обоев.Например, этот клей ЗДЕСЬ отлично подойдет.

Некоторые из наших виниловых обоев имеют ширину 1 м, что составляет 44 дюйма, что существенно сокращает количество полос, которые вам нужно будет повесить, и, следовательно, потенциально сокращает время повешения и количество стыков между обоями. время, широкие обои легче наклеить при работе с ассистентом, так как иногда это не удается.

Собственно говоря, процесс оклейки виниловых обоев мало чем отличается от других видов обоев.Всегда оставляйте несколько дюймов для обрезки сверху и снизу обоев.



При наклеивании обоев особое внимание следует уделять правильному нанесению рисунка, помните, что виниловые обои приклеиваются бок о бок.

Положите предварительно нарезанные полоски на плоскую поверхность лицевой стороной вниз. Затем осторожно с помощью мягкой кисти нанесите клей.

Если вы работаете с виниловыми обоями на бумажной основе, вам необходимо нанести пасту на обои и стену.При склеивании избегайте попадания клея на лицевую сторону полосы. Если же клей попал на «лицевую» обоев, его следует сразу же протереть мягкой тканью. В противном случае некоторые клеи после их высыхания практически невозможно удалить с обоев, поэтому будьте осторожны. Или вы можете использовать нашу пасту, которая легко удаляется с обоев, просто влажной тканью (ее можно найти ЗДЕСЬ).

Если вы работаете с виниловыми обоями на флизелиновой основе, это проще, так как вам нужно будет нанести клей только на стену.Затем полосу обоев следует приклеить прямо к стене, протянув ее от потолка до низа стены. Чтобы разгладить полосу и удалить пузырьки воздуха, используйте специальную кисть.

Как видите, процедура склейки несложная и доступна каждому из нас.

Как установить обои, легкий способ!

Кто сказал, что обои сложно установить, солгал.



БУМ! Да, я сказал это.

Конечно, это предполагает, что вы работаете в следующих условиях:

Вы устанавливаете на крошечной стене. Без углов. И никаких выключателей. И ваша стена имеет ширину ТОЧНО две ширины обоев, так что вам даже не придется ее обрезать. А ваш муж делает за вас большую часть работы.

Итак, очевидно, что я не в состоянии делать всеобъемлющие заявления, когда шкаф - это мой единственный опыт наклеивания обоев, но это была единственная работа из миллиона, которая на самом деле оказалась проще, чем ожидалось, так что вам, возможно, придется простить моя внезапная непропорциональная чванство обоями.

Если вы не следили за мной, мы просто переделали мой шкаф. Вот так эта задняя стена выглядела до и после установки обоев:



Я хочу на ней жениться и иметь от нее детей.

Это обои Anthropologie Peony, кстати.

По общему мнению, эта стена не должна была получиться так хорошо, как раньше. Я несколько дней умоляла Энди помочь мне установить обои, и, наконец, однажды пришло время! Этот разговор произошел:

Энди: Готовы ли вы установить обои сегодня вечером?

Я: ДА! СЕЙЧАС! ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО!

Энди: Есть ли у нас все инструменты, необходимые для его установки? Все готово и готово?

Я: * Тихая пауза.* Инструменты?

Энди: Вы провели все исследования и знаете, как его установить, верно?

Я: О. Ухххх. Да? Я имею в виду, я вроде как знаю. Однажды я погуглил, так что у меня довольно хорошее понимание… Нет, понятия не имею.

Я не мог поверить, что он все еще только начал устанавливать его вместе со мной, по-видимому, не заботясь о том, что мы понятия не имеем, что делаем. Эти обои поставлялись с инструкциями на одной странице, о существовании которых я даже не подозревал, пока мы не наполовину закончили с первой полосой обоев.(Он был свернут в середине рулона обоев, так что всплыл на поверхность только позже в проекте.)

Вот как все это произошло. На наши обои предварительно наклеено что-то под названием SureStrip, которое также должно упростить удаление позже.

Шаг 1: Отрежьте первую полосу обоев

Мы измерили высоту стены и добавили четыре дюйма, затем развернули обои и отрезали их до нужной длины ножницами.



Шаг 2: Замочите

Мы свободно свернули обои с рисунком изнутри и погрузили в теплую воду примерно на минуту.Он становится действительно скользким и липким, когда паста «активируется» или что-то еще.



Я понимаю, что это те же самые пижамные штаны, которые я носил в этом посте. Я не хочу, чтобы вы думали, что я ношу только эти пижамные штаны. У меня есть и другие пары.

Шаг 3: Ударьте по стене.

Затем загибаете полосу обоев на себя. С некоторыми видами обоев вы должны позволить им застыть таким образом на несколько минут, но не с такими. Просто упрощает транспортировку обратно к стене, на которой вы устанавливаете.Календарь с фотографиями симпатичных мужчин, которые радостно устанавливают для вас цветочные обои. * В обморок. * Кто-нибудь возьмется за это.

Серьезно. Вот что мы сделали.



Тогда мы просто начали сглаживать это с помощью одного из них (партнерская ссылка), потому что это то, что мы нашли в нашем гараже. Я слышал, вы можете использовать губку или другие приспособления, но вы просто пытаетесь разгладить их и вывести все пузыри, поэтому я разрешаю вам использовать все, что вы можете найти поблизости, для этой работы.



Мы использовали те же маленькие пластиковые расширители, чтобы вдавить обои в углы и загнуть их на потолке и плинтусах.



Шаг 4: Добавьте следующую полосу, повторите

Я признаю, что здесь все стало немного глупо. Мы измерили стену, и она была шириной 43 дюйма. Мы измерили обои, и каждая полоса была шириной 20,5 дюймов. Значит, нам, очевидно, понадобится больше двух полос, чтобы пройти всю ширину стены, верно?

Неправильно.

Не знаю, как это случилось - может, обои на стену натянули что ли? - но в итоге потребовалось ровно две полосы, чтобы покрыть стену, в какой-то волшебный момент необъяснимой потрясающей самоделки.(Мы с Энди измерили обои и стену по отдельности и пришли к одним и тем же выводам. Это просто рождественское чудо.)

В любом случае, нам понадобилось всего две полосы. Чтобы вырезать вторую полосу, нам нужно было совместить узор, поэтому мы поднесли рулон обоев к первой полосе на стене и отрезали ее немного длиннее, чем нам нужно. Смачиваем, как предыдущую полоску, и развешиваем, стараясь совпадать узоры на шве.



Обои довольно мягкие, пока они еще влажные.Вы можете сдвигать и перемещать его, пока он не будет идеально совпадать со швом. На этом рисунке обои слева были сглажены, и мы все еще совмещали швы с тем, что было справа, и сглаживали пузыри:



Шаг 5: Обрезать края

Самый простой способ, который мы нашли, это сделать - чтобы поднести маленький пластиковый расширитель к потолку, плинтусу или краю, и проведите им рядом с лезвием бритвы, чтобы отрезать лишние обои.



Не верилось, какие ровные и ровные края получаются!



Для справки: этого не происходит.

DIY-проекты не идут лучше, чем вы ожидали. Новые проекты, которые вы никогда раньше не пробовали, не появляются за два часа без инструкций и сбоев. Это ненормально.



Но я возьму!



Серьезно: два часа, ребята. Весь оставшийся день (и несколько дней с тех пор) мне приходилось возвращаться в шкаф, чтобы еще раз взглянуть на обои и нежно погладить их.



клей 312x219см Фотообои Голубая карта мира для спальни

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клей 312x219см Фотообои Blue Map Of the World для спальни

Вы когда-нибудь устанавливали обои? Когда-нибудь проект проходил так гладко и легко, что вы думали, что это какая-то первоапрельская шутка, но вас это полностью устраивает?клей 312x219см Фотообои Голубая карта мира для спальни

312x219см Фотообои Blue Map Of the World для спальни + клей.Фотообои. Наклеить стену, а затем наклеить на нее сухие обои. Полная инструкция прилагается к каждому элементу .. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке (если применима упаковка). Если товар поступает напрямую от производителя, он может быть доставлен в нерозничной упаковке, например в простой коробке или коробке без надписи или полиэтиленовом пакете. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Цвет: ： Синий ， Стиль: ： Современный ： Тип удаления: ： Отслаиваемый ， Материал: ： Бумага ： Отдел: ： Взрослый унисекс, Дети унисекс ， Измененный элемент: ： Нет ： Пользовательский набор: ： Нет ， Тип соответствия: ： Соответствие каплям ： Рисунок: ： Карта ， Размер: ： 312x219cm | 123x86inch | ： MPN: ： 10250VEXXL ， Клей для обоев: ： В комплекте *** ： Бренд: ： Consalnet ， Дизайн: ： Карты ： Применение: ： Без наклеивания ， Комната: ： Детская, Гостевая, Детская, Подростковая, Спальня, Столовая, Прихожая, Домашний кабинет / Кабинет ： Страна / регион производства: ： Польша ， EAN: ： Не применяется ，。

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клей 312x219см Фотообои Голубая карта мира для спальни

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Абсолютное руководство для новичков по обоям из травяной ткани

Наклейка на стену, приклейте стену, а затем нанесите на нее сухие обои, Полная инструкция прилагается к каждому элементу, Всемирно известный сайт моды Лучшие цены Доступны выдающееся обслуживание легко способ заказать.

Grasscloth привносит интенсивный уровень естественной красоты и глубины, с которыми могут соперничать немногие другие элементы домашнего декора.Можно сказать, что это особенный предмет, обладающий большим достоинством!

Ткань от других видов обоев отличает сложный каркас из полностью натуральных материалов. Наиболее распространенными материалами являются аррорут, необработанный джут, сизаль, пробка, мешковина из конопли и тростник, а также трава явы / треугольника.

Эти материалы обычно сотканы вместе посредством сложного процесса с использованием тонких хлопковых нитей и прядей морской травы, которые крепятся к легкой основе, обычно рисовой бумаге.Это делает материал очень легким и хрупким, поэтому не рекомендуется использовать его в местах с интенсивным движением.

Неудивительно, почему за последний год вырос интерес к настоящей траве. В результате долгого и утомительного процесса ручного плетения натуральных растительных волокон получается незабываемый продукт, не имеющий себе равных по запаху травы и землистой текстуре. Это быстро становится предметом высокого класса для многих дизайнеров.

Нет двух травинок одного цвета, поэтому невозможно совместить один кусок травы с другим.Натуральным материалам свойственны несовершенства и небольшие вариации цвета, но это одна из составляющих того, что делает готовое изделие таким красивым. Не ожидайте, что материалы, из которых изготовлено травяное полотно, будут однородными по цвету, но не волнуйтесь, они не предназначены для подбора.

Grasscloth имеет другие размеры, чем стандартные обои, потому что листы шире. Двойной рулон травяной ткани имеет размеры 36 дюймов в ширину и 24 фута в длину.Большинство других настенных покрытий имеют стандартную ширину двойного рулона 27 дюймов и 21 дюйм соответственно.

Grasscloth не подвергается предварительной обработке, как большинство стандартных покрытий для стен, которые производятся сегодня. Вам нужно будет купить и вручную нанести специальный клей для обоев, чтобы он приклеился к вашим стенам. Мы настоятельно рекомендуем сначала грунтовать стены, прежде чем начинать оклеивать обои. Шеллак или любая грунтовка для обоев отлично подойдут.Сделайте этот шаг, чтобы убедиться, что он будет зависать в течение некоторого времени.

Поклейка обоев и развешивание травяного полотна требует двух разных техник. Ошибки могут стоить дорого, учитывая, что обои из натуральной травы могут стоить от 50 до 250 долларов за рулон. Именно по этой причине мы советуем нашим клиентам всегда нанимать опытных расклейщиков, чтобы они развешивали траву, если они не знают, что делают.

При укладке натурального травяного полотна необходимо учитывать два основных компонента:

Ткань расширяется при намокании.

Много лет назад, когда наша компания наклеивала обои, нашим установщикам всегда предлагали намочить траву в воде, чтобы она расширилась, прежде чем они ее повесят. Если бы они этого не сделали, конденсат от стены и клея вызвал бы появление пузырьков воздуха по всей стене. Когда это происходит, целые листы травяного полотна необходимо разгладить и отрегулировать, тем самым увеличивая вероятность разрыва бумаги или неаккуратной укладки.

Вы не можете стереть клей с поверхности травы, не оставив видимых следов.

Нанести немного клея на лицевую сторону большинства стандартных обоев - не проблема. Все, что вам нужно сделать, это стереть его и продолжить установку. Этого нельзя сказать о траве. Он не наклеен заранее, и вы не хотите, чтобы клей случайно попал на лицевую сторону вашей бумаги. Несмотря на большинство попыток стереть клей, на его остатках останется заметный след.

Решение этой проблемы - не мочить саму траву. Лучше сначала нанести клей на стену. Затем медленно наклоните смоченную траву в желаемое положение. Мы обнаружили, что это существенно снижает вероятность попадания клея на переднюю часть вашей травы.

Если ваша ванная комната плохо отводит влагу, мы не советуем укладывать в ней траву.Также дважды подумайте о том, чтобы повесить траву рядом с унитазом. Материал, из которого изготовлено травяное полотно, чрезвычайно абсорбирующий, и его нельзя чистить обычным чистящим средством для ванной. Пятна от ночной болезни и летучей воды вывести будет очень сложно. При этом в большинстве современных домов есть вентиляторы и вентиляционные отверстия в ванных комнатах, специально предназначенные для удаления излишка влаги из помещения, прежде чем она когда-либо будет скапливаться и вызывать шелушение.

См. Также: Можно ли клеить обои в ванной?

Натуральное травяное полотно - одно из самых красивых покрытий для стен, которые можно повесить на стены.Однако следует признать, что его дороже купить, сложнее установить и сложнее поддерживать. К счастью, на рынке есть виниловые искусственные рисунки для людей, которые хотят выглядеть как настоящая трава, но не беспокоиться о ней.

Более того, производители обоев с каждым годом стараются делать эти «подделки» все более реальными и реалистичными. Иногда вы даже можете найти лучший принт, который сокращает этот несоответствующий вид, если это является для вас камнем преткновения.Реализм, которого могут достичь современные принтеры, был бы неслыханным 10-15 лет назад.

Некоторые узоры из искусственной травы из определенных дизайнерских коллекций, такие как Luxury Finishes от Кэндис Олсон, настолько детализированы с точки зрения дизайна, цвета и текстуры, что вы едва ли сможете сказать, что это не подлинный, если не подойдете очень близко и не потрогаете его. Мы настоятельно рекомендуем искусственную траву для участков с интенсивным движением, домов с маленькими детьми или для ванных комнат с душем, в которых нет вытяжных вентиляторов.

Источники изображений:

«A + в Андалусии». Честно WTF. Эрика, Интернет. 1 августа 2014 г.

«Переходная столовая». Шэрон Пайер Дизайн, ООО. Шэрон Пайер, Интернет. Июль 2012 г.

Как сделать обои в стиле пэчворк на стену

Мне всегда хотелось сделать стену обоями в стиле пэчворк, и я наконец решил пойти на это. Я так, так рада, что сделала.

Я думал, что поделюсь нашим процессом, о чем многие из вас в Instagram и Facebook хотели знать, и я думаю, что у всех нас должна быть хотя бы одна стена в наших домах, которая оживает вот так, да?

Вдохновляйтесь. Зайдите в Pinterest и пускайте слюни. Выше представлена ​​большая коллекция обоев для стен, которую можно найти с помощью поиска «лоскутные обои на стенах». Как видите, существует много разных стилей. Первое фото в этой сетке - это то, что я использовал в качестве вдохновения. Мне понравилось, как это выглядело как стеганое одеяло для стены с наложенными друг на друга бумагами разных форм и размеров. Мне также понравилась яркость цветов, поэтому я выбрал свою цветовую палитру.

Соберите свои обои. У меня есть большая коллекция винтажных обоев, но я знал, что мне нужно дополнить то, что у меня уже было, другими бумагами разных цветов. Я смог найти на Etsy то, что искал, с помощью простого поиска «старинные обои».

Предупреждение: на Etsy есть сотни и сотни вариантов. Я решил добавить в свою тележку только те бумаги, которые меня привлекали (в которые я влюбился), и которые также включали цвета, которые соответствовали моей выбранной цветовой палитре. На этом этапе я не беспокоился о том, чтобы сделать определенный выбор.Я выбирал только то, во что был влюблен. Когда я закончил заполнять тележку, у меня было около 35 разных обоев (большинство по 16 долларов за ярд) на общую сумму около 500 долларов. Затем я уменьшил этот исходный выбор до 10 вариантов на общую сумму около 200 долларов. СТОИЛО ТОГО. В конце концов, между 10 ярдами различных бумаг, которые я купил на Etsy, и коллекцией, которая у меня уже была, у меня было около 25 различных рисунков, которые я в конечном итоге использовал на стене.

Обрежьте свои бумаги. Я собрал все бумаги и вырезал около 50 больших квадратов (от 10 × 12 ″ до 10 × 14 ″), а также меньших квадратов и прямоугольников (от 6 × 6 ″ до 7 × 10 ″).Я положил большой кусок картона на обеденный стол и просто использовал нож для резки бумаги и большую прямую кромку (линейку), чтобы разрезать кусочки. Я не беспокоился о точности, но был уверен, что у меня столько же больших квадратов, сколько и меньших.

Начните сначала с больших частей. У меня не было точного плана, когда я начал разбирать детали. Я просто знал, что мне нужно сначала начать с самых крупных. Я начал с одной стороны комнаты и медленно прошел к другой стороне комнаты.

Обратите внимание на цвет. Когда я переходил из одной стороны комнаты в другую с моими большими листами бумаги, я обязательно обращал внимание на равномерное распределение цветов, чтобы зеленый, желтый, оранжевый и синий были хорошо сбалансированы. Я также был уверен, что приклеил одни листы вертикально, а другие - горизонтально.

Вода + клей для обоев = все. На каждый приклеенный лист бумаги мы сначала сбрызнули его водой из бутылки с водой (вы можете увидеть бутылку с водой, которую мы использовали на фотографии выше).Мы сделали это перед тем, как нанести клей для обоев, потому что многие из этих видов бумаги были хрупкими из-за своего возраста. Сильный поток воды очень помог. После того, как мы сбрызнули детали водой, мы руками нанесли клей для обоев на обратную сторону бумаги. Мы были уверены, что щедро закрыли края бумаг. Мы использовали именно этот клей для обоев, и он отлично сработал.

Перекрытие = эффект квилтинга. После того, как большая часть стены покрыта большими частями, начните перекрывать их меньшими частями.Это забавная часть, потому что вы можете начать видеть эффект лоскутного одеяла на стене. Использование более мелких деталей для заполнения областей, требующих определенного цвета, - еще один способ добиться хорошего баланса цвета на стене.

Наслаждайтесь уникальными обоями в стиле пэчворк. Мне так жаль, что я не сделал это много лет назад!

Для чего вы будете использовать эту комнату?

Я расскажу о полной комнате и о том, что мы будем использовать в этой комнате, в следующей публикации. Не хотите пропустить? Не забудьте зарегистрироваться там -> на боковой панели, чтобы получать блоги в свой почтовый ящик.

Сколько времени это заняло?

Моя мама помогла мне с этим проектом. С момента начала резки квадратов до готовой стены прошло около пяти часов.

Можно ли использовать бумагу для вырезок или другую бумагу? А ткань?

Я уверен, что сможете, но вам нужно будет провести небольшое исследование, поскольку я никогда этого не делал. Если у вас есть ресурсы или информация, поделитесь в комментариях!

Бумаги получились гладкими или пузырящимися?

Совершенно гладкая.Мы обнаружили, что наклеить куски обоев НАМНОГО проще, чем на обычные длинные полосы обоев. Конечно, есть швы, но этого следовало ожидать, и мне это нравится.

Скажите, что вы думаете в комментариях!

XO,

Привет, я Келли Рэй Робертс!

Прежде чем я взял в руки свою первую кисть в возрасте 30 лет, я был медико-социальным работником. Я последовал моему шепоту и начал играть с краской, и все изменилось.Сейчас я художник, писатель и сторонник идей, который помогает женщинам раскрывать свои творческие способности, питать душу и строить процветающий творческий бизнес.

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типов обоев

Вот краткое описание множества различных типов обоев, фактур и их применения.Также насколько легко или сложно их установить и удалить.

При установке любого типа обоев крайне важно соблюдать инструкции производителя обоев. Всегда загрунтовывайте и готовьте стены в соответствии с инструкциями производителей обоев.

Сегодня на рынке представлено множество обоев типа . Итак, давайте посмотрим! при разном типе обоев.



Виниловые обои: Виниловые обои являются наиболее широко используемой бумагой на рынке и могут быть установлены в любой комнате.Дизайн печатается на бумажной основе, а затем покрывается виниловым верхним слоем. Многие обои, представленные сегодня на рынке, имеют виниловое покрытие. Виниловые обои, как правило, очень легко укладывать, легко снимать и стирать. До 1980-х годов многие производители виниловых обоев использовали асбест в своей продукции, потому что асбест был жаропрочным и огнестойким. Современные виниловые обои безопасны, не содержат асбеста и не вызывают воздействия асбеста. Тем не менее, виниловые обои в вашем доме, если дом был построен до 1980 года, могут содержать асбест. Подробнее о рисках воздействия асбеста на виниловые обои.

Обои с тиснением: Рисунки прижимаются к бумажной основе, создавая рельефный текстурированный эффект. Рельефный текстурированный дизайн позволяет скрыть большинство дефектов стен. Таким образом, обои с тиснением можно укладывать на слегка поврежденные стены. Рельефные обои можно установить в любом помещении. Легко установить, довольно легко снять. Обои с тиснением можно стирать.

Виниловые обои на тканевой основе: Они очень прочные и используются в местах с высокой проходимостью.Основа обоев - это тканая ткань, а не бумага с пластиковым виниловым покрытием сверху. Этот вид обоев можно оклеивать грубыми стенами. Виниловые обои на тканевой основе идеально подходят для холлов, детской комнаты, игровой комнаты, кабинета, гостиной, кухни, ванной комнаты, использовать практически везде. Легко устанавливается, легко ремонтируется, легко снимается целиком. Виниловые обои на тканевой основе можно чистить.

Границы: Дизайн печатается на бумажной основе, а не на виниловой.Бордюры бывают самых разных форм и ширины. Их можно устанавливать в сочетании с обоями или непосредственно на окрашенные поверхности. Бордюры из обоев используются во многих сферах, таких как перила для стульев, вдоль линий потолка, плинтусов, вокруг дверей и окон. Бордюр также добавляет завершающий штрих и красивый вид в любую комнату. Очень легко установить, удаление может быть простым или очень сложным в зависимости от установки. Бордюры обычно можно стирать. Типы обоев, текстуры

Flock Wallpaper: Эти обои имеют пушистую бархатную текстуру и напечатан на бумажной основе.Созданная стая создает три размерный эффект. Соблюдайте особую осторожность при наклеивании и установке обоев Flock, клей для обоев оставляет пятна на лицевой поверхности и не смывается. Наклейка и установка - дело сложное. Поскольку этот тип обоев нежный и не моется, разумно выбирайте комнату, в которой они будут установлены. Например, вы не захотите вешать такие обои на кухне или в детской комнате. Используйте в логове, спальне, комнате для гостей, гостиной или столовой. Флок-обои также можно укладывать в половину ванны или порошковую ванную комнату без душа.Старые устаревшие обои Flock удаляются очень тяжело. Новые обои Flock можно удалить. Флок обои нельзя мыть.

Обои из фольги: Для создания блестящих металлических обоев используется полированная металлическая основа. Поверх металлической отделки напечатан рисунок. Блестящая металлическая отделка заметно подчеркивает все недостатки стен. Поэтому при установке фольгированных обоев стены должны быть в очень хорошем состоянии. Обои из фольги напечатаны на «трех разных основах».Другой тип подложки будет иметь значение как при установке обоев, так и при снятии обоев. Обоев на тканевой основе из фольги: Такие обои скроют некоторые недостатки стен. Металлический финиш может помяться и сморщиться, поэтому будьте особенно осторожны при наклеивании и установка. Фольгированные обои на тканевой основе очень долговечны после укладки. Фольгированные обои в основном используются на кухнях и в ванных комнатах. Легко снимается целыми полосками. Обои из фольги на тканевой основе можно стирать. Обоев на основе стекловолокна: Тонкие в установке. Металлическое покрытие будет мнется и мнется, поэтому будьте особенно осторожны при наклеивании и установке. При установке обоев из фольги на основе стекловолокна стены должны быть гладкими и в хорошем состоянии. Обои из фольги чаще всего используются на кухнях и в ванных комнатах. Этот вид фольгированных обоев легко снимается целыми полосами. Фольгированные обои на основе стекловолокна можно мыть. Фольгированных обоев на бумажной основе: Эти обои очень деликатны в установке и очень трудно снимаются.Перед установкой большинства фольгированных обоев на бумажной основе рекомендуется использовать лайнер-обои. Металлическое покрытие легко мнется и мнется, поэтому будьте особенно осторожны при наклеивании и установке. Фольгированные обои в основном используются на кухнях и в ванных комнатах. Для этого типа фольгированных обоев стены должны быть очень гладкими и в отличном состоянии. Фольгированные обои на бумажной основе можно стирать. Обоев Liner

: Есть много разных сортов, типов и расцветок лайнер-обоев. Лайнер-обои бывают либо на бумажной основе, либо на стекловолокне.Лайнер используется перед установкой нежных или блестящих обоев. Обои-лайнеры можно укладывать на грубые стены, чтобы минимизировать ремонт стен. Очень легко установить и легко снять.

Муар Обоев: Этот вид обоев имеет виниловое покрытие, рисунки наносятся на бумажную или тканевую основу. Муаровые обои имеют очень элегантный рисунок водяного шелка или текстуру дерева. Обои очень легко укладываются, швы во время и после укладки сложно найти. Муаровые обои красивы в прихожей, логове, семейной комнате, гостиной, столовой, главной спальне, гостевой спальне или практически в любой комнате.Муаровые обои легко снимаются, их можно стирать. Обои из майлара:

, : Этот вид обоев печатается на бумажной основе. Поверх декоративного рисунка наклеивается полиэфирная пленка, благодаря чему майларовые обои можно стирать. Эти обои имеют мокрый или блестящий вид, похожий на фольгу. обои. Майларовые обои легко мнутся, будьте особенно осторожны, когда оклейка и установка. Перед установкой майларовых обоев рекомендуется использовать лайнер-обои. Майларовые обои чаще всего используются на кухне и в ванных комнатах.Стены должны быть очень гладкими и в отличном состоянии. Обои снимаются довольно легко.

Обои из натурального бамбука: Обои из натурального бамбука придадут неповторимый вид вашему дому и офису. Эти обои ручной работы изготовлены из экологически чистых натуральных материалов. Обои из натурального бамбука изготавливаются путем нанесения бамбукового тростника или лозы на бумажную основу с помощью клея. Фактический цвет и текстура обоев могут незначительно отличаться от рулона к рулону. Поскольку обои из натурального бамбука ручной работы имеют разные вариации цвета и текстуры, при установке они придадут стенам вид обшивки, поэтому будут видны швы. С обоями из натурального волокна работать деликатно. Соблюдайте особую осторожность при приклеивании и установке обоев Bamboo, клей для обоев обязательно испачкает лицевую поверхность. Натуральные обои нельзя мыть, это затрудняет их оклейку и установку. Натуральные бамбуковые обои должны быть влажными для удаления, удаление легко или умеренно.

Натуральные обои из травяной ткани: Натуральные обои ручной работы, сделанные путем нанесения на бумажную основу с помощью клея травы или виноградной лозы.С обоями из натурального волокна работать деликатно. Будьте особенно осторожны при наклеивании и установке обоев из натуральной травы, клей для обоев обязательно испачкает лицевую поверхность. Наклейка и установка - дело сложное. Обои из натуральной травы и ткани используются в притонах, семейных комнатах, спальнях и столовых. Обои натуральная трава имеют разные цветовые тона, что создает эффект панно на стенах, проступают швы. Тканевые обои должны быть влажными для удаления, удаление легко или умеренно. Эти обои нельзя стирать.Проверьте распродажу обоев из ткани Grass.

Виниловые обои из травяной ткани: Машина сделана так, чтобы она выглядела как обои из натуральной травы. Виниловые обои с травяной тканью напечатаны на тканевой основе, что делает эти обои очень прочными. Доступно множество цветов и текстур. Благодаря контролю при печати цвета имеют тенденцию к равномерному смешиванию, поэтому швы становятся менее заметными. Виниловые обои из травянистой ткани могут быть установлены в любом помещении благодаря своей прочности и моющей способности. Этот вид обоев можно оклеивать грубыми стенами.Легко устанавливается, легко ремонтируется, легко снимается целиком. Виниловые обои из травяной ткани можно чистить Попробуйте наш калькулятор краски, щелкнув ссылку. Калькулятор красок

Обои из натурального шелка: На бумажную основу нанесены нитки, которые создают легкую изящную фактуру. Этот вид обоев очень нежный, рекомендуется лайнер. Соблюдайте особую осторожность при наклеивании и установке обоев из натурального шелка, клей для обоев оставляет пятна на лицевой поверхности и не смывается.Наклеивание и установка - дело сложное, снять обои несложно. Поскольку этот вид обоев очень деликатный, с умом выбирайте комнату, в которой они будут установлены. Обои из натурального шелка нельзя стирать.

Обои с натуральной нитью: На бумажную основу нанесены волокна. В зависимости от размера струны текстура обоев может быть от умеренной до очень тяжелой. Обои с подкладкой рекомендуются для деликатных обоев Natural String и не требуются для плотных текстурных обоев. С натуральными обоями очень деликатно работать. Будьте особенно осторожны при наклеивании и установке обоев Natural String, клей для обоев обязательно испачкает лицевую поверхность и не смывается. Поскольку этот вид обоев нельзя стирать, выбирайте комнату с умом. Наклеивание и установка - дело сложное, снять обои несложно. Натуральные струнные обои нельзя мыть.

Обоев с виниловой нитью: Этот тип обоев напечатан на тканевой основе, что делает виниловые обои очень прочными.Обои с виниловой нитью доступны во многих цветах и ​​текстурах. Его можно устанавливать как на фактурные, так и на грубые стены. Виниловые обои можно устанавливать в любом помещении, даже в местах с высокой проходимостью. Очень легко установить, швы легко обработать, а после установки их сложно найти. Легко ремонтируется, легко снимается целыми полосами. Обои с виниловой нитью можно чистить.